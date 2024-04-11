Неизвестность для Украины — у США отсутствует "план Б" на случай отказа Конгресса выделить помощь Киеву

У Пентагона нет запасного плана на случай провала поддержки Киева

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель Пентагона Патрик Райдер уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у американской администрации резервного плана на случай, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи Украине.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Комментируя этот вопрос на регулярном брифинге, Райдер заявил, что на данный момент ему "нечего объявить" относительно возможного плана Б. По его словам, первоочередной задачей в оборонном ведомстве США является "одобрение Конгрессом запроса на дополнительное финансирование". Райдер подчеркнул, что основное внимание сосредоточено на взаимодействии с Конгрессом с целью принятия данного запроса, так как это является наиболее насущной потребностью.