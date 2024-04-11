Неизвестность для Украины — у США отсутствует "план Б" на случай отказа Конгресса выделить помощь Киеву

Представитель Пентагона Патрик Райдер уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у американской администрации резервного плана на случай, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи Украине.
Комментируя этот вопрос на регулярном брифинге, Райдер заявил, что на данный момент ему "нечего объявить" относительно возможного плана Б. По его словам, первоочередной задачей в оборонном ведомстве США является "одобрение Конгрессом запроса на дополнительное финансирование". Райдер подчеркнул, что основное внимание сосредоточено на взаимодействии с Конгрессом с целью принятия данного запроса, так как это является наиболее насущной потребностью.
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