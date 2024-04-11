Президент Белоруссии заявил, что предложение Путина несмотря на все найдет отклик среди солдат ВСУ

Лукашенко: идеи Путина найдут отклик среди солдат Украины

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что предложения российского лидера Владимира Путина по мирному разрешению конфликта на Украине будут восприняты украинскими военнослужащими.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Лукашенко отметил, что его интуиция его никогда не подводила. Он предположил, что инициативы Путина по урегулированию конфликта найдут отклик на Украине, в том числе среди военных, несмотря на кажущуюся странность этого.

Белорусский президент заверил своего российского коллегу, что готов совместно работать в данном направлении, поддерживая его плечом к плечу.