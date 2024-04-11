Президент Белоруссии заявил, что предложение Путина несмотря на все найдет отклик среди солдат ВСУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что предложения российского лидера Владимира Путина по мирному разрешению конфликта на Украине будут восприняты украинскими военнослужащими.
Лукашенко отметил, что его интуиция его никогда не подводила. Он предположил, что инициативы Путина по урегулированию конфликта найдут отклик на Украине, в том числе среди военных, несмотря на кажущуюся странность этого.
Белорусский президент заверил своего российского коллегу, что готов совместно работать в данном направлении, поддерживая его плечом к плечу.
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