В Госдепе выразили надежду, что гибель сыновей лидера ХАМАС не повлияет на переговорный фон

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер надеется, что гибель детей лидера ХАМАС во время ракетного удара ЦАХАЛ не повлияет на переговорный фон по освобождению заложников.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported