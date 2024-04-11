В Госдепе выразили надежду, что гибель сыновей лидера ХАМАС не повлияет на переговорный фон

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер надеется, что гибель детей лидера ХАМАС во время ракетного удара ЦАХАЛ не повлияет на переговорный фон по освобождению заложников.
В то же время он заявил, что не может дать никаких оценок по поводу данного случая.
В СМИ появилась информация, что при ракетном ударе Израиля по сектору Газа, погибли сыновья лидера ХАМАС Исмаила Ханни. Сам лидер движения заявлял, что случившееся никак не повлияет на требования движения. Он так же отметил, что за годы борьбы с Израилем, потерял порядка 60 родственников.
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