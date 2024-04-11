Bloomberg: нынешнее положение Украины гораздо хуже, чем было на начальном этапе конфликта

Западные аналитики бьют тревогу — Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта

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Согласно информации западных представителей, осведомленных о ситуации, острая нехватка военных запасов и живой силы на 1200-километровом фронте, а также дефицит в противовоздушной обороне указывают на то, что Украина находится в наиболее уязвимом положении за более чем два года конфликта, отмечает Bloomberg.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Журналисты отметили, что атаки по энергетической инфраструктуре Украины и продвижение российских вооруженных сил на передовой вызывают опасения относительно того, что силы Киева стоят на пороге краха. Наблюдатели подчеркнули, что ближайшие месяцы станут серьезным испытанием для Украины.

В последнее время российские военные добились значительных успехов на направлении в Донецке. В частности, 23 марта они захватили село Красное. Потеря этой территории позволила оттеснить Вооруженные силы Украины от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также облегчило продвижение к Часовому Яру — важному городу в этом регионе.

Второго числа этого месяца министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что с начала января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, включая свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также отметил, что украинские военные после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются укрепить свои позиции на отдельных рубежах, в то время как российские военные продолжают сжимать Вооруженные силы Украины в западном направлении.