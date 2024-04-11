Россия всегда была открыта для мирного урегулирования разногласий с Украиной, как сообщил Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Он подчеркнул, что страна всегда нацелена на мирное разрешение конфликтов. В контексте предстоящего саммита по Украине, который запланирован на июнь в Швейцарии, Путин указал на то, что Москва не получила приглашения на данное событие, хотя утверждается, что без участия России мир достичь нельзя.
Он описал эту ситуацию как абсурд.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.