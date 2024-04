Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможность мирных переговоров и саммит по Украине

Россия всегда была открыта для мирного урегулирования разногласий с Украиной, как сообщил Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International