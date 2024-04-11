Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможность мирных переговоров и саммит по Украине

Лидеры Белоруссии и России обсудили мир на Украине

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Россия всегда была открыта для мирного урегулирования разногласий с Украиной, как сообщил Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что страна всегда нацелена на мирное разрешение конфликтов. В контексте предстоящего саммита по Украине, который запланирован на июнь в Швейцарии, Путин указал на то, что Москва не получила приглашения на данное событие, хотя утверждается, что без участия России мир достичь нельзя.

Он описал эту ситуацию как абсурд.