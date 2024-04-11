Постпред РФ при ООН призвал Запад готовиться к единственному сценарию — капитуляции Украины

В ООН предупредили Запад готовиться к переговорам о капитуляции Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал западные страны быть готовыми к тому, что единственной темой международных встреч по Украине вскоре станет безоговорочная капитуляция киевского режима.

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Дипломат отметил, что попытки главы украинского правительства Владимира Зеленского продвигать свои формулы и созывать саммиты в поддержку Киева вызывают лишь недоумение. По его словам, в ближайшее время единственным предметом обсуждения на любых международных переговорах по украинскому вопросу будет безусловная сдача киевского режима. Небензя посоветовал всем заранее подготовиться к этому.

Российский представитель заявил, что российские вооруженные силы в настоящее время наступают практически по всем направлениям, и в военных действиях наблюдается коренной перелом. Он утверждает, что ни новые пакеты западной помощи, ни новые атаки и контрнаступления украинской стороны не смогут изменить эту тенденцию.

Небензя охарактеризовал Украину как частную военную компанию, воюющую для Запада и западным оружием до последнего украинца. Он также обвинил киевский режим в том, что в бессильной злобе он действует в худших террористических традициях, целенаправленно обстреливая мирные кварталы российских городов и совершая теракты. По мнению дипломата, именно так киевский режим войдет в историю — как бесчеловечный и человеконенавистнический режим террористов и нацистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны напрямую используют методы нацистов, а Украина прибегает к террору и варварским убийствам, в то время как Европа на государственном уровне продвигает русофобию.