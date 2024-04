Постпред РФ при ООН призвал Запад готовиться к единственному сценарию — капитуляции Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал западные страны быть готовыми к тому, что единственной темой международных встреч по Украине вскоре станет безоговорочная капитуляция киевского режима.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic