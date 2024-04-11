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Населенные пункты Харьковской области насильно эвакуируются

В Харьковской области идет эвакуация населенных пунктов

1:15
Мир

Региональные власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов, расположенных вблизи от зоны военных действий.

В Харьковской области идет эвакуация населенных пунктов
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Глава военной администрации области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что на заседании совета обороны было принято решение об обязательном переселении семей с несовершеннолетними из 47 населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта. При этом город Харьков данное решение не затрагивает.

Согласно предоставленной информации, эвакуация коснется Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По данным местных властей, в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, проживают 182 ребенка.

Украинское правительство регулярно осуществляет меры по перемещению населения, ссылаясь на вопросы безопасности. Так, 16 марта сообщалось о выводе более 4,5 тысяч жителей приграничных с Россией районов Сумской области, а 7 марта Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из четырех населенных пунктов, находящихся под контролем Украины в пределах ДНР.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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