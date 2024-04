Населенные пункты Харьковской области насильно эвакуируются

Your browser does not support the audio element.

Региональные власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов, расположенных вблизи от зоны военных действий.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license