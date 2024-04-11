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"Посмотрим, как сложится моя судьба" — решение Зеленского встревожило молодых украинцев

NYT: у молодёжи на Украине растёт тревога из-за решения Зеленского о мобилизации

2:17
Мир » Бывший СССР » Украина

Новый украинский законопроект тревожит молодёжь. Об этом сообщает издание New Your Times.

NYT: у молодёжи на Украине растёт тревога из-за решения Зеленского о мобилизации
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Речь идёт о поправках, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля. Согласно им, возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет.

Репортёры The New York Times поговорили с украинскими мужчинами, на которых могут повлиять изменения. Большинство из них боятся и напуганы.

"Я обеспокоен, даже немного напуган. Но всё будет так, как задумал Бог", — рассказал Егор Хомченко из Дружковки (этот город находится под контролем Киева.

В следующем месяце Хомченко, у которого есть жена и ребёнок, исполнится 25 лет. По его словам, он не может представить жизнь отдельно без супруги, и не знает, как люди, разделённые месяцами и годами, смогут справиться с этим испытанием.

23-летний Нестор Бабский отметил, что сначала такая новость его пугала, но сейчас он спокоен.

Журналист из Харькова, 26-летний Александр Манченко, освещавший события на Украине, отметил, что Зеленскому, вероятно, трудно было принимать решение о снижении призывного возраста.

"Возможно, он думал, что Украина могла бы обойтись без мобилизации молодежи, но, видимо, военная ситуация не позволяет нам иметь такую ​​роскошь", — отметил он.

Как рассказал Манченко, он уважает храбрость тех, кто поступил на военную службу в первые дни, но сомневается в собственной храбрости и не хочет воевать.

"Но я не собираюсь убегать от мобилизации и прятаться. Так что посмотрим, как сложится моя судьба", — заключил украинец.

Ранее стало известно, что на Украине Верховная Рада приняла закон об ужесточении мобилизации, вызвавший ранее череду скандалов и споров в обществе. Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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