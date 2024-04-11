Вьетнамский магнат недвижимости Чыонг Ми Лан приговорена к смертной казни

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Предпринимательнице Чыонг Ми Лан был вынесен смертный приговор во Вьетнаме за финансовые махинации на сумму 12 млрд долларов. 67-летняя Чыонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была арестована в 2022 году. Ей предъявили несколько обвинений, включая взяточничество и нарушение правил кредитования банков, сообщает EADaily.

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Суд в Хошимине также приговорил её к 20 годам тюремного заключения за другие финансовые нарушения, включая нарушение банковских правил и предложение взятки. Согласно законодательству, Лан имеет право подать апелляцию в течение 15 дней.

Кроме смертного приговора и тюремного срока, ей придется выплатить компенсацию в размере около 674 трлн донгов (27 млрд долларов), что вдвое больше суммы её финансовых махинаций.