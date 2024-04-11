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Согласно исследованиям компании Ipsos I&O, почти каждый пятый голландец хочет, чтобы страна вышла из ЕС

Около 18% жителей Нидерландов хотят, чтобы страна вышла из ЕС

1:20
Мир

Компания Ipsos I&O провела исследование среди голландцев накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне. Выяснилось, что почти каждый 5 житель Нидерландов (18%) хочет, чтобы государство покинуло ЕС.

Около 18% жителей Нидерландов хотят, чтобы страна вышла из ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По итогам опроса стало ясно, что 18% голландцев голосуют за, как говориться, Nexit. 12% населения не смогли ответить на вопрос, а остальные 70% выступают за то, чтобы страна осталась в союзе.

Сравнивая нынешние исследования с опросом пятилетней давности, становится ясно, что желающих выхода из ЕС стало больше, хоть и не на много. В 2019 года так голосовало 16% населения Нидерландов. А 72% считали, что страна должна продлить свое членство в союзе.

Можно наблюдать существенное различие между тем как избиратели разных партий относятся к пребыванию в ЕС. Например, никто из голосующих за партию "Воль" не хочет выходить из ЕС. А вот 45% избирателей Партии свободы, наоборот, голосуют за отказ от членства в ЕС.

Достаточно много желающих выйти из союза и среди других партий. Например: Государственная реформатская партия — 24%, Фермерско-гражданское движение — 24%, "Новый общественный договор" — 16%.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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