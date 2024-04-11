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Научный сотрудник Олег Волотов не видит сейчас причин для "цветной революции" в Венгрии

Учёный Волотов назвал участие соросовских структур одной из причин массовых протестов в Венгрии

1:58
Мир » Европа » Восточная Европа

Старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Волотов в беседе с журналистом Pravda. Ru назвал причины, по которым "цветной революции" в Венгрии сейчас ждать не нужно.

Учёный Волотов назвал участие соросовских структур одной из причин массовых протестов в Венгрии
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Личные обиды инициатора массовых протестов в Венгрии Петера Мадъяра эксперт назвал как одну из причин нынешних демонстраций против правительства.

"Мадъяр Петер — бывший муж бывшей дамы, министра юстиции — тайно записал, когда они были еще в браке, какие-то компрометирующие ее разговоры. Они, видимо, развелись. Он хочет скомпрометировать даже не столько ее, сколько само правительство. Это неблаговидное поведение. Тем не менее, ему дают уже не первый раз собирать многотысячные митинги, демонстрации, скандируя, что не хотят жить во лжи. К чему это все приведет, я не знаю, честно говоря", — рассуждает специалист.

Другой, наиболее вероятной причиной появления новой венгерской оппозиции, Олег Волотов называет подогрев протестов извне.

"Может быть, там где-то и "подсуетились" соросовские структуры. Если они серьезно за это возьмутся, то смогут чего-то добиться. Но ведь это не в первый раз. В 2014 году в октябре-ноябре тоже примерно такое же было. Тогда именно американцы этому содействовали. Тоже типа цветной революции, как по кровавому Майдану", — провёл аналогию с давними событиями учёный.

Смены власти в ближайшее время в Венгрии ожидать, тем не менее, не стоит, считает собеседник Pravda. Ru.

"Потому что есть и другие силы. В июне посмотрим, что выборы покажут. Пишут, что если сейчас были бы выборы, то этот Мадъяр Петер собрал бы 13% или даже 15% голосов. Но, с другой стороны, говорят, что он отнимает как раз голоса у леволиберальной оппозиции. Не столько у "Фидеса", сколько их лозунги берет себе. Как это будет, трудно сказать", — подытожил Олег Волотов.

Венгрия продолжит сотрудничать с Россией в сфере энергетики
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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