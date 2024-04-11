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Власти США и стран Запада собираются вывозить своих дипломатов из Израиля в связи с опасностью ракетной атаки со стороны Ирана

Иран готовится атаковать ракетами Израиль

1:38
Мир

Власти Запада и Америки планируют провести эвакуацию своих дипломатов из Израиля из-за опасности ракетной атаки со стороны Ирана.

Иран готовится атаковать ракетами Израиль
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

США с союзниками считают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле не избежать. По их мнению, месть Ирана с применением высокоточных ракет может случиться со дня на день.

"Reuters, ссылаясь на источник сообщило, что США обратились к ближневосточным государствам с просьбой донести до Ирана призыв снизить напряженность в отношениях с Израилем", — пишет ТАСС.

Как сообщает Bloomberg, американская разведка допускает, что одновременно с ракетной атакой север Израиля со стороны Ливана могут атаковать силы "Хезболлы". По данным источников агентства, об этом говорили военные США и Ирана — последние якобы предупредили американцев, чтобы те могли вывезти своих людей.

The Jerusalem Post сообщает, что в Тель-Авив в скором времени приедет командующий Центральным командованием Вооружённых сил США генерал Майкл Эрик Курилл. Он посетит Израиль, чтобы встретиться с министром обороны страны Йоавом Галантом и начальником штаба Герци Халеви.

Уточним, что Иран собирается атаковать Израиль после того как последние ударили по кварталу Меззе на западе Дамаска, где находятся посольство и консульство Ирана.

ВС Израиля 2 апреля запустили туда шесть ракет, в результате атаки погиб ряд высокопоставленных военных Ирана. Иранский посол в Дамаске заявил, что это была первая в истории атака дипмиссии Ирана со стороны Израиля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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