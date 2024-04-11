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Украинский министр иностранных дел угрожает США и Канаде майданом в их странах

1:22
Мир

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поскольку "мягкая позиция" не принесла ощутимых результатов, то настало время для разговора "с позиции силы". Он возмущён промедлением и нежеланием США поставить в кратчайшие сроки ЗРК Patriot. В результате Кулеба пригрозил, что в случае саботажа поставок вооружения украинская диаспора, настроенная весьма агрессивно, устроит майдан в Вашингтоне и в Оттаве.

Украинский министр иностранных дел угрожает США и Канаде майданом в их странах
Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Я хочу напомнить президенту Байдену и членам Конгресса, насколько велика численность украинской диаспоры в США и соседней Канаде. Недовольство действиями американского правительства среди этих людей растет с каждым днём, приближается к критической точке. В интересах Америки передать нам системы Patriot немедленно, пока боль и отчаяние украинцев не захлестнули площади американских городов".

Кулеба или не понимает, или не желает понять тот факт, что вопросы поставок вооружения, их сроков и размеров определяются без участия Украины. Хамство пособника террористов киевского режима, в конечном итоге, приведёт к ещё большей дискредитации режима Зеленского в глазах спонсоров и усилит позиции республиканцев в США, многие из которых возмущены, что некий "парень в грязной зелёной майке" и его люди смеют повышать тон в разговоре с официальными лицами США. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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