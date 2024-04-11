Украина от языка просителя перешла к языку шантажиста

Украинский министр иностранных дел угрожает США и Канаде майданом в их странах

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поскольку "мягкая позиция" не принесла ощутимых результатов, то настало время для разговора "с позиции силы". Он возмущён промедлением и нежеланием США поставить в кратчайшие сроки ЗРК Patriot. В результате Кулеба пригрозил, что в случае саботажа поставок вооружения украинская диаспора, настроенная весьма агрессивно, устроит майдан в Вашингтоне и в Оттаве.

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"Я хочу напомнить президенту Байдену и членам Конгресса, насколько велика численность украинской диаспоры в США и соседней Канаде. Недовольство действиями американского правительства среди этих людей растет с каждым днём, приближается к критической точке. В интересах Америки передать нам системы Patriot немедленно, пока боль и отчаяние украинцев не захлестнули площади американских городов".

Кулеба или не понимает, или не желает понять тот факт, что вопросы поставок вооружения, их сроков и размеров определяются без участия Украины. Хамство пособника террористов киевского режима, в конечном итоге, приведёт к ещё большей дискредитации режима Зеленского в глазах спонсоров и усилит позиции республиканцев в США, многие из которых возмущены, что некий "парень в грязной зелёной майке" и его люди смеют повышать тон в разговоре с официальными лицами США.