Турция и Иран выразилди соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей и внуков в Палестине

Президенты Турции и Ирана Реджеп Эрдоган и Ибрагим Раиси выразили соболезнования лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с недавней гибелью при авиаударе израильских ВВС трёх его сыновей и нескольких внуков.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International