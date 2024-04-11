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Турция и Иран выразилди соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей и внуков в Палестине

Турция и Иран осудили Израиль и поддержали лидера ХАМАС после гибели его семьи

Мир

Президенты Турции и Ирана Реджеп Эрдоган и Ибрагим Раиси выразили соболезнования лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с недавней гибелью при авиаударе израильских ВВС трёх его сыновей и нескольких внуков. 

Турция и Иран осудили Израиль и поддержали лидера ХАМАС после гибели его семьи
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исмаил Хания поблагодарил за поддержку и заверил, что действия Израиля не смогут запугать его и он намерен добиваться мира в Секторе Газа на приемлемых для Палестины условиях. 

В последние несколько дней Израиль усилил свою террористическую активность на Ближнем Востоке. Был нанесён удар по иранскому консульству в Дамаске с целью ликвидации высокопоставленных офицеров КСИР, курирующих шиитские группировки, союзные Ирану. За тем последовала гибель родственников лидера ХАМАС.

Любопытно, что террористическая деятельность государства Израиль в конечном счёте несёт угрозу существованию самого еврейского народа. Евреи по всему миру жалуются на рост антисемитских настроений, преследования со стороны мусульман, которые не всегда способны отделить представителей еврейской диаспоры в своих странах от руководства государства Израиль. Более того, соседи государства Израиль и влиятельные игроки в регионе Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия и Иран всё более скептически относятся к перспективе сохранения еврейского государства на его территории. Таким образом, преступная политика тель-авивского режима несёт опасность не только палестинцам, но и самим израильтянам и евреям по всему миру. Затягивание боевых действий также не способствует сохранению жизни израильских заложников, взятых палестинскими боевиками в октябре: они давно могли погибнуть при бомбардировках или при депортации вместе с беженцами от санитарных причин. 

Существует подозрение и в том, что бесчеловечная атака боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года на южноизраильские поселения была намеренно допущена руководством Израиля, которое несколькими месяцами ранее столкнулось с острым внутриполитическим кризисом и потому было заинтересовано в переключении общественного внимания.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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