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Politico: президент Украины раскритиковал власти США и заявил, что не понимает проводимую ими политику

Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие

1:46
Мир

Владимир Зеленский выразил недовольство темпами предоставления военной помощи Украине со стороны США, сообщает газета Politico. В интервью медиахолдингу Axel Springer, в состав которого входит и само издание Politico, Зеленский раскритиковал отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он также выразил разочарование медлительностью США в вопросе разрешения использования украинскими военными истребителей F-16 и ракет ATACMS американского производства.

По словам Зеленского, он всегда руководствуется логикой в своих действиях и высказываниях, и он не может понять мотивов, которыми руководствуются некоторые партнеры Украины, отказывая в предоставлении вооружений, в которых так нуждается страна. Он подчеркнул, что не понимает, почему те, у кого есть оружие, необходимое Украине для выживания, не спешат его предоставить.

В конце марта в интервью Washington Post Зеленский намекнул, что Украина еще не получила американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, но он был бы рад использовать их для ударов по целям в Крыму. Нидерланды и Дания стали первыми странами, согласившимися предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после того, как украинские пилоты завершат необходимое обучение.

Россия резко критикует поставки оружия Украине, утверждая, что это препятствует мирному урегулированию, напрямую вовлекает НАТО в конфликт и является крайне опасным шагом. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обеспечивая подготовку украинских военных на своих территориях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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