Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 лучших пляжей Черного моря
Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной
Пять причесок, которые стоит опробовать в 2024 году
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
The Guardian: попытка Дэвида Кэмерона сменить курс республиканцев столкнулась с Дональдом Трампом

TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась

2:01
Мир

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном. Предполагается, что его попытка убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, скорее всего, провалилась, сообщает The Guardian.

TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Издание делает вывод, что попытка Кэмерона убедить бывшего президента Дональда Трампа оказать содействие в вопросе одобрения нового транша конгрессом, "вероятно", не увенчалась успехом после того, как министру "даже не была предоставлена встреча со спикером Майком Джонсоном", который мог бы вынести законопроект на голосование.

На частном ужине в резиденции Трампа Мар-а-Лаго Кэмерон поднял тему поддержки Украины, надеясь, что экс-президент "подаст сигнал об изменении курса", увеличив, по крайней мере, его шансы на встречу с Джонсоном.
Однако, как указывает издание, аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — столкнулись с продолжающейся борьбой за власть внутри Республиканской партии.

Сторонники "жесткой линии" среди республиканцев, охладевшие к теме поддержки Киева, угрожают сместить спикера, если он вынесет законопроект о новом транше на голосование, напоминает газета.

Ранее законопроект, предполагающий, в частности, выделение более 60 миллиардов долларов на нужды Киева, был одобрен сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей.

Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в том числе, возможно, норма о конфискации российских замороженных активов. Однако Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины, которые могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект будет вынесен на голосование.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет
Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие
TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась
Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников