The Guardian: попытка Дэвида Кэмерона сменить курс республиканцев столкнулась с Дональдом Трампом

TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась

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Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон не смог встретиться со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном. Предполагается, что его попытка убедить республиканцев одобрить новый транш военной помощи Украине, скорее всего, провалилась, сообщает The Guardian.

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Издание делает вывод, что попытка Кэмерона убедить бывшего президента Дональда Трампа оказать содействие в вопросе одобрения нового транша конгрессом, "вероятно", не увенчалась успехом после того, как министру "даже не была предоставлена встреча со спикером Майком Джонсоном", который мог бы вынести законопроект на голосование.

На частном ужине в резиденции Трампа Мар-а-Лаго Кэмерон поднял тему поддержки Украины, надеясь, что экс-президент "подаст сигнал об изменении курса", увеличив, по крайней мере, его шансы на встречу с Джонсоном.

Однако, как указывает издание, аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — столкнулись с продолжающейся борьбой за власть внутри Республиканской партии.

Сторонники "жесткой линии" среди республиканцев, охладевшие к теме поддержки Киева, угрожают сместить спикера, если он вынесет законопроект о новом транше на голосование, напоминает газета.

Ранее законопроект, предполагающий, в частности, выделение более 60 миллиардов долларов на нужды Киева, был одобрен сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей.

Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в том числе, возможно, норма о конфискации российских замороженных активов. Однако Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины, которые могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект будет вынесен на голосование.