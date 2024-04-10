Радикальная группировка "Исламский джихад" отреагировал на расправу Израиля над сыновьями лидера ХАМАС

"Исламский джихад": расправа над сыновьями лидера ХАМАС не заставит палестинцев капитулировать

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Радикальная группировка "Исламский джихад"* заявила, что убийство сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании не сломает решимость палестинцев.

Фото: flickr by Маттиас Ромберг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, группировка осудила израильский акт, совершенный в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

"Исламский джихад" также отметил, что Израиль, столкнувшись с поражением в Газе, атакует семьи лидеров сопротивления. Несмотря на это, палестинцы сохранят свою волю и стремление к свободе. Группировка также подчеркнула, что подобные атаки лишь укрепят национальные чувства и решимость палестинцев в борьбе против оккупации.

"Исламский джихад" является союзником ХАМАС, а их боевое крыло "Сарая аль-Кудс" активно ведет операции против израильских сил в Газе. Группа также напомнила, что на данный момент в их плену находятся 30 израильских военнослужащих, захваченных на юге страны.

Напомним, что 10 апреля в результате удара израильских военных по лагерю беженцев на севере Газы погибли трое сыновей и четверо внуков Хании.

* запрещенная в России террористическая организация.