Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Творожная запеканка с яблоками в духовке: понравится даже детям, которые не слишком любят запеканки
Жителям Грайворонского округа Белгородской области предоставили одежду в мусорных мешках
"Росгосстрах" отказался страховать дома от паводков в Ишиме
Кокосовое масло для лица: комедогенное или увлажняющее?
В Египте планируют построить "город будущего"
Инструктор по спорту рассказала, что такое Аква Комбат
Ким Чен Ын заверил, что ВС КНДР уничтожат противников в случае конфликта
Чем можно украсить водоём на участке?
Глава Валуйского городского округа Белгородской области Дыбов случайно опубликовал шутку в официальном Telegram-канале
В КСИР заявили, что попытки Израиля противостоять иранским ракетам не приведут ни к какому результату

Fars: Иран не использует международные системы позиционирования в ракетах

1:33
Мир

Согласно информации, полученной иранским агентством Fars от осведомленного источника в Корпусе стражей исламской революции Ирана, все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования. Это стало ответом на сообщения о глушении GPS-сигнала в Израиле.

Fars: Иран не использует международные системы позиционирования в ракетах
Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее источник, близкий к израильским силовым структурам, подтвердил, что израильские спецслужбы осуществляют массовое глушение GPS-сигнала в разных районах страны, чтобы сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели, такие как ракеты или беспилотники. Это происходит на фоне угроз из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, нанесенный израильской авиацией.

Иранский источник сообщил, что Иран заранее продумал решение этой проблемы и его ракеты не используют никакие устройства международного позиционирования. Ранее СМИ со ссылкой на разведданные США и Израиля сообщали, что Иран или его союзники могут в ближайшие дни нанести крупный ракетный удар по Израилю с возможным применением высокоточного оружия.

Напомним, что 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате чего оно было полностью разрушено. Иран пообещал ответить на этот удар, "наказав агрессора". Ранее сообщалось, что Иран планирует атаковать десятки чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры, используя ракеты и беспилотники.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Жителям Грайворонского округа Белгородской области предоставили одежду в мусорных мешках
Кокосовое масло для лица: комедогенное или увлажняющее?
В Египте планируют построить "город будущего"
Инструктор по спорту рассказала, что такое Аква Комбат
Ким Чен Ын заверил, что ВС КНДР уничтожат противников в случае конфликта
Чем можно украсить водоём на участке?
Глава Валуйского городского округа Белгородской области Дыбов случайно опубликовал шутку в официальном Telegram-канале
Fars: Иран не использует международные системы позиционирования в ракетах
Футболист Стеценко заявил, что попал на фронт за отказ купить пикапы для украинского военкомата
11 апреля пройдет заседание МАГАТЭ из-за атак на ЗАЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников