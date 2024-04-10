В КСИР заявили, что попытки Израиля противостоять иранским ракетам не приведут ни к какому результату

Fars: Иран не использует международные системы позиционирования в ракетах

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Согласно информации, полученной иранским агентством Fars от осведомленного источника в Корпусе стражей исламской революции Ирана, все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования. Это стало ответом на сообщения о глушении GPS-сигнала в Израиле.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее источник, близкий к израильским силовым структурам, подтвердил, что израильские спецслужбы осуществляют массовое глушение GPS-сигнала в разных районах страны, чтобы сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели, такие как ракеты или беспилотники. Это происходит на фоне угроз из Ирана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, нанесенный израильской авиацией.

Иранский источник сообщил, что Иран заранее продумал решение этой проблемы и его ракеты не используют никакие устройства международного позиционирования. Ранее СМИ со ссылкой на разведданные США и Израиля сообщали, что Иран или его союзники могут в ближайшие дни нанести крупный ракетный удар по Израилю с возможным применением высокоточного оружия.

Напомним, что 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате чего оно было полностью разрушено. Иран пообещал ответить на этот удар, "наказав агрессора". Ранее сообщалось, что Иран планирует атаковать десятки чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры, используя ракеты и беспилотники.