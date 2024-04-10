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Совет управляющий МАГАТЭ принял решение о проведении внеочередного заседания по ЗАЭС

11 апреля пройдет заседание МАГАТЭ из-за атак на ЗАЭС

1:29
Мир

В связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) созывает в четверг внеочередное заседание в своей штаб-квартире в Вене. Это решение было принято после того, как Россия и Украина направили соответствующие письма с просьбой провести такое заседание.

11 апреля пройдет заседание МАГАТЭ из-за атак на ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщается, в воскресенье на шестой энергоблок станции был совершен удар беспилотника, в понедельник над ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, а во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр АЭС. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина сделала подобные атаки на ЗАЭС своей повседневной практикой.

В связи с этим Россия потребовала созвать внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен на следующей неделе обратиться к Совету Безопасности ООН, чтобы заявить о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Российский президент Владимир Путин ранее критиковал Запад за то, что он не осуждает обстрелы Украиной ЗАЭС, хотя российские войска находятся на станции. Он также отметил, что Киев, с одной стороны, заявляет о желании обладать ядерным оружием, а с другой — обвиняет Россию в обстрелах ЗАЭС, что, по мнению Путина, является признаком умственного расстройства киевского руководства. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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