В свете заявлений о возможном ударе Ирана по Израилю, старший военный командир США посетит Израиль для координации совместных действий

Axios: высокопоставленный американский военный посетит Израиль для обсуждения удара Ирана

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В преддверии возможной иранской атаки в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, старший военный командир США, ответственный за ближневосточное направление, планирует посетить Израиль для координации совместных действий.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Согласно информации портала Axios, командующий Центральным военным командованием США генерал Эрик Курилла в четверг отправится в Израиль для встречи с высокопоставленными представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министром обороны Йоавом Галантом. Цель визита — согласование ответных мер на возможную атаку Ирана или его союзников.

В последние дни американские и израильские чиновники на различных уровнях активно обсуждали подготовку к потенциальному иранскому ответу на израильский удар по консульству Ирана в Сирии. Стороны координируют действия по совместной противовоздушной и противоракетной обороне региона.

Израиль также обращался к США за помощью в "ограничении" иранской атаки, в том числе через предупреждения Тегерану и демонстрацию силы в регионе. В свою очередь, Израиль готовится нанести ответные удары по целям на территории Ирана, если Тегеран атакует израильские объекты в ответ на разрушение консульства в Дамаске.

Напомним, что 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате чего оно было полностью разрушено. Иран заявил, что оставляет за собой право ответить на этот удар и "наказать агрессора".