Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет "гетто для мигрантов"
За что страховщик может потребовать возмещения ущерба: регресс в автостраховании
Как крапива влияет на помидоры
Диетолог Леблан: для похудения нужно есть 25 грамм клетчатки в день
Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку с 1 июня 2024 года
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет перевооружить Бундесвер в текущих условиях

В Германии столкнулись с недостатком средств для перевооружения

1:33
Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен, Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения. По его словам, бундесверу необходимо примерно на 6,5 миллиардов евро больше в бюджете на 2025 год.

В Германии столкнулись с недостатком средств для перевооружения
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Кроме того, более 99% средств из специального 100-миллиардного фонда вооруженных сил Германии (бундесвера) уже потрачены или распланированы. Писториус намерен добиться значительного увеличения бюджета на 2025 год в ходе предстоящих переговоров с министром финансов Кристианом Линднером. Он заявил, что запланированных 52 миллиардов евро на оборонный бюджет следующего года недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера, и без значительного увеличения оборонных расходов бундесверу будет грозить "остановка перевооружения".

В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП. Ранее, в июне 2022 года, бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро, что, по словам самого канцлера, позволит вооруженным силам Германии после модернизации стать самой большой регулярной армией Европы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье
В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Мария Кожевникова поделилась секретом долгой семейной жизни: "Муж бросит курить, когда захочет"
Опытные владельцы рассказали, зачем класть в кошачий лоток зеленый чай
В России появилась идея о введении обязательной страховки жилья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников