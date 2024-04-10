Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет перевооружить Бундесвер в текущих условиях

В Германии столкнулись с недостатком средств для перевооружения

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Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен, Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения. По его словам, бундесверу необходимо примерно на 6,5 миллиардов евро больше в бюджете на 2025 год.

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Кроме того, более 99% средств из специального 100-миллиардного фонда вооруженных сил Германии (бундесвера) уже потрачены или распланированы. Писториус намерен добиться значительного увеличения бюджета на 2025 год в ходе предстоящих переговоров с министром финансов Кристианом Линднером. Он заявил, что запланированных 52 миллиардов евро на оборонный бюджет следующего года недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера, и без значительного увеличения оборонных расходов бундесверу будет грозить "остановка перевооружения".

В конце января министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП. Ранее, в июне 2022 года, бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро, что, по словам самого канцлера, позволит вооруженным силам Германии после модернизации стать самой большой регулярной армией Европы.