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В Общественной палате РФ ответили на требование Борреля вывести войска с территории Запорожской АЭС

Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов

1:26
Мир

Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, резко отреагировал на призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.

Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рогов назвал Борреля "циничным мерзавцем и негодяем", который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на атомную станцию, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать АЭС в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом.

На протяжении нескольких дней Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, подвергалась атакам беспилотников. Так, в воскресенье был зафиксирован удар по куполу шестого энергоблока, но критических повреждений не произошло. Чуть ранее сообщалось о "прилетах" БПЛА в районе столовой и грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе, упавший на кровлю шестого энергоблока, угрозы безопасности ЗАЭС не возникло. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр станции.

В октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в собственность РФ. Она является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности — на станции насчитывается шесть энергоблоков по 1 гигаватт каждый, расположенных на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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