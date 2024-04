В Общественной палате РФ ответили на требование Борреля вывести войска с территории Запорожской АЭС

Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, резко отреагировал на призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic