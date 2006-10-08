Россия опять строит козни Евросоюзу - теперь за счет коронавируса

Официальная Европа сделала очередную попытку представить Россию "империей зла", мечтающей о мировом — и никак иначе — господстве.

Петер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии, заявил, что

"распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса, способствуют близкие к Кремлю источники".

А их цель, по мнению Стано, — подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям.

"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях. Ставят под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса".

Да хотя бы вот эта, о которой "Правда.Ру" писала в 2006 году. ﻿

Убийство Политковской: кто поджигает рейхстаг?

В расследовании преступлений человечество за всю свою многотысячелетнюю историю выработало воистину универсальный принцип "ищи кому выгодно".

Если применить его к громкому убийству Анны Политковской, то поневоле приходишь к выводам, совершенно не стыкующимся с версиями происшедшего, которые в эти дни озвучивает и активно навязывает общественному мнению т. н. "либеральная оппозиция".

Например — выгодно ли устранение этой журналистки Рамзану Кадырову, которому, по правде сказать, она и впрямь попортила немало крови?

Объективно говоря, нет, поскольку теперь либеральная пресса и мировые СМИ спустят на него всех собак и столь, казалось, близкий пост президента Чечни может оказаться под очень большим вопросом.

Можно по-разному относиться к чеченскому "кронпринцу", по крайне мере, я точно не вступлю в его фан-клуб, но считать его сумасшедшим явно не стоит. Потому что сейчас, когда ему исполнилось 30, и он уже может наследовать трон своего отца, — такие "подарки" нужны ему в самую последнюю очередь.

Ведь за такую подставу, да еще и в день рождения Путина, Кремль засунул бы его до конца дней в самую глубину сибирских руд, причем независимо от того, приказал ли сделать это он сам или подсуетились его ретивые верноподданные. Чтобы не понимать этого, надо быть слабоумным от рождения, чего о Рамзане не скажешь при всем желании. Да и люди из его свиты прекрасно понимают, чем грозила бы им такая самодеятельная инициатива, узнай о ней чеченский "наследник".

Еще более нелепое предположение, озвученное одномоментно устами неких представителей оппозиции — что такой презент ко дню рождения Путина могли преподнести люди из его окружения.

Это не выдерживает никакой критики, потому как этот "подарок" серьезно осложнил внешне- и внутриполитическое положение России. Для обоих: и Кадырова, и Путина — неожиданное убийство Политковской создало массу проблем. Да и чем реально могла им мешать журналистка из малотиражки?

К слову сказать, в кругу оппозиции многие тоже видят очевидную надуманность подобных версий. Так, некий публицист Илья Мильштейн, который тоже, кстати, отнюдь не является поклонником Кадырова, пишет следующее:

"Если бы Анна Политковская еще десять лет расследовала "Норд-Ост" и Беслан, это ничем не угрожало бы тем, кто несет солидарную с боевиками ответственность за гибель заложников.

Если бы в последнем номере "Новой газеты" вышла ее статья, посвященная Рамзану, это никак не сказалось бы на карьере будущего чеченского президента.

Если бы она прожила еще двадцать лет и печатала бы свои честные, талантливые, бесстрашные статьи, это никак не отразилось бы на социуме. Никто никого не пошел бы свергать, читая малотиражную прессу или слушая "Эхо Москвы". Ибо давно прошли те времена, когда статья в газете меняла нашу жизнь".

Так кому же тогда на самом деле может быть выгодно это убийство?

Давайте вспомним ставшую хрестоматийной историю с поджогом Рейхстага, когда новому канцлеру Адольфу Гитлеру позарез нужен был подходящий повод для разгона компартии, социал-демократов и других "сборищ врагов нации". Пожар в здании — историческом символе германской государственности, устроенный коммунистом Ван-дер-Люббе, стал для НСДАП сигналом к атаке и отчасти оправдал в глазах немецкой и мировой общественности последовавшие затем нацистские репрессии.

Уже после второй мировой выяснилось, что все это, от начала и до конца, было умелой провокацией нацистских спецслужб, использовавших "втёмную" психически больного человека, действительно состоявшего в компартии. Что получили от поджога Рейхстага национал-социалисты? Все что хотели — абсолютную власть над Германией. Что получили коммунисты? Репрессии и концлагеря.

А что сегодня получил от убийства Политковской Кремль? Митинги оппозиции в центре Москвы и в других городах под лозунгом "Анну убила людоедская власть!", массированную антипутинскую кампанию в либеральных и мировых СМИ, реинкарнацию образа "империи зла". Можно долго перечислять минусы. Плюсов же никаких.

А что получила оппозиция? Практически все, о чем только можно мечтать. У них появился символ "героической борьбы с тоталитарным режимом", и в ближайшее время мы наверняка станем свидетелями политической канонизации погибшей журналистки, ставшей не по своей воле знаменем оппозиции.

Теперь они могут перейти к непосредственной подготовке "майдана" — по аналогии с Украиной, где обвинения Кучмы в убийстве журналиста Гонгадзе стали одним из главных детонаторов "оранжевой революции". Напомним, те обвинения в адрес Кучмы так и остались недоказанными, но кого это интересует сейчас?

Убийство журналиста за его статьи всегда вызывает обостренную реакцию журналистского сообщества, а, значит, шумиха в прессе просто гарантирована. Убийство журналиста оппозиционного вызывает еще и всплеск симпатий к его соратникам по движению, ибо народ всегда жалеет "гонимых правды ради".

Митинг на Пушкинской площади, где с речами о "жертве режима" выступали лидеры "Другой России" и примкнувших к ним организаций, собрал более двух с половиной тысяч человек, что было немыслимым до убийства, когда их тусовки с трудом собирали сотню — другую участников.

Журналисты российских и зарубежных СМИ наперебой суют им микрофоны, и каждое произнесенное слово эхом разносится по стране и миру. Разве это не подарок судьбы для не слишком избалованных вниманием прессы "либерально-демократических" политиков?

Свои бонусы получил и госдеп США, который теперь не упустит шанса использовать новый козырь в давлении на российское правительство.

В субботу, когда все американские и европейские чиновники отдыхают, тем не менее, последовала целая серия официальных правительственных заявлений — от госдепартамента США, генсека Совета Европы Терри Дэвиса, руководства ОБСЕ; министров иностранных дел Бельгии, Швеции, Финляндии, Норвегии, не говоря уже о международных общественных и журналистских организациях.

Подчеркиваю — в субботу и воскресенье, когда все эти деятели по незыблемой западной традиции отдыхают за городом.

А тут все, как по команде, не дожидаясь понедельника, прерывают законный отдых, покидают семьи, приезжают в свои пустые офисы — чтобы направить России официальные ноты и заявления по поводу убийства отнюдь не самого известного журналиста!? Причем везде, как под копирку подчеркивается, что это связано с ее публикациями про Чечню, и что "запугивание и убийства журналистов в России несет в себе угрозу свободе слова и демократическим ценностям".

В мировом общественном мнении пытаются создать устойчивое представление об убийстве Политковской, как якобы совершенном по приказу Кадырова, главы субъекта федерации, за деятельность которого Путин несет и нравственную и юридическую ответственность. Аналогии с делом Гонгадзе настолько очевидны, что их невозможно игнорировать, и такой подозрительный повтор невольно наводит на мысль о заранее спланированной провокации с целью дестабилизации России.

Об этом же говорит и поразительная оперативность оппозиционных СМИ — не прошло и пары часов с момента убийства, как сопредседатель т. н. "всероссийского гражданского конгресса" Георгий Сатаров разродился гневной статьей "Хватит!", призывающей "объединяться и сбрасывать эту фашистскую мразь".

Само по себе негодование этого человека, бывшего ближайшим помощником Ельцина и внесшего свою немалую лепту в кровь чеченских кампаний, при прямом попустительстве которого тысячи русских погибли в дудаевских застенках, звучит, по меньшей мере, нелепо. А, учитывая его роль в организации расстрела Верховного Совета в 1993 году, слова "фашистская мразь" в его устах звучат, мягко говоря, неуместно.

Причем мне, как филологу, совершенно очевидно, что болванка его статьи универсальна и, скорее всего, была составлена заранее. Можно предположить, что в ходе неких доверительных бесед ряду лидеров "либеральной оппозиции" намекнули о возможности в ближайшем будущем совершения режимом "вопиющего преступления против человечности", к которому надо быть готовым — чтобы уже открыто назвать режим "фашистским" и призвать к его свержению по украинскому образцу.

Никакой "теории заговора" или конспирологии — это обыденная, рутинная практика подрывных операций против неугодных режимов.

Главная фигура в такой операции — ее непосредственный организатор, поскольку для самой грязной работы подбирают человека, который вляпался по уши и полностью под контролем.

А кто наиболее соответствует данным критериям, как не все тот же Борис Абрамович, чье финансовое и организационное участие в "оранжевой революции" общеизвестно? Живущий в Лондоне под постоянной угрозой выдачи, Березовский находится не в том положении, чтобы капризничать.

И операции по устранению неугодных ему не в новинку, ведь свидетельствовал же бывший начальник ельцинской охраны Коржаков, что Березовский неоднократно предлагал ему убить Гусинского! Помним мы и истории с Иваном Рыбкиным и Еленой Масюк. А значит, убийство обычной журналистки с максимальным пропагандистским эффектом для него вообще пройдет без излишних нравственных терзаний.

Тем более что по его же собственному признанию в воскресном интервью, Политковская неоднократно приезжала к нему в Лондон и поддерживала с ним связь. Так что киллеру не надо было выслеживать журналистку, поскольку Березовский и так был прекрасно осведомлен о ее жизни.

Несомненно, беглый олигарх, как опытный шахматист, предвидел растерянность российских властей от столь неожиданного удара и постарался использовать его по максимуму, заранее согласовав выступления лидеров оппозиции и их СМИ. Отсюда и оперативность, скоординированность заявлений людей, многих из которых с Березовским объединяют тесные личные отношения.

К тому же, лондонский сиделец немало времени провел на Северном Кавказе, ведя переговоры с чеченскими мятежниками и практически открыто финансируя их под видом "выкупа" пленных и заложников. Частым гостем была там и покойница — собирая компромат на действия федералов и чеченских вассалов Кадырова.

Не хочу быть обвиненным в неуважении к усопшей, поскольку убийство матери двух детей не имеет оправданий, но, тем не менее: эту женщину, похоже, просто использовали в своих комбинациях подлецы, принесшие ее в жертву хитроумных комбинаций. Она стала пешкой в большой игре, которой пожертвовали мимоходом. В виктимологии есть такой термин — "идеальная жертва".

Политковская наилучшим образом подходила под это определение: личный враг Кадырова, сделавшая себе имя на его разоблачениях, обличитель "преступлений федералов" в Чечне, известная (больше за рубежом, чем в России) журналистка, лауреат многих международных премий (полученных не без помощи американских фондов типа NDI и того же Березовского). Убийство такого человека без особых колебаний припишут…понятно кому. И, вместе с тем, такой пешкой пожертвовать не жалко, поскольку уровень публицистических дарований покойной, при всем к ней уважении — несравним с той же Латыниной, действительно обладающей некими литературными навыками.

В связи с этим трудно не согласиться с прозвучавшим мнением эксперта Института стран СНГ Кирилла Фролова, что "самим фактом этого убийства в начавшемся предвыборном политическом сезоне 2006-2008 годов "государственному руководству России и самому российскому государству объявлена война теми, кого не устраивает курс на национально-государственное возрождение России, проводимый президентом Путиным".

Похоже, нам действительно объявили войну, и в субботу прозвучали ее первые выстрелы, ведь если это не "поджог Рейхстага", сиречь — не сигнал к началу глобальной пропагандистской кампании против России с целью ее дестабилизации, то что тогда?

Николай Невский.