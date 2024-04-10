Сергей Лавров провел переговоры в Москве с Тором Ваннесландом, сторонами была обсуждена текущая ситуация на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ провел переговоры с специальным координатором ООН по вопросам Ближнего Востока

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, сообщает МИД РФ. Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в особенности в секторе Газа.

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Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на фоне разворачивающейся в анклаве гуманитарной катастрофы была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, а также освобождения заложников.

Собеседники также уделили большое внимание перспективам возобновления мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания "горячей фазы" конфликта. Обе стороны подтвердили безальтернативность двугосударственного решения, предполагающего создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Кроме того, были обсуждены вопросы общего положения в регионе Ближнего Востока, включая рост напряженности между Израилем и Ливаном, произвольные израильские атаки по территории Сирии, а также нестабильность в Красном море.