Сергей Лавров провел переговоры в Москве с Тором Ваннесландом, сторонами была обсуждена текущая ситуация на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, сообщает МИД РФ. Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в особенности в секторе Газа.
Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на фоне разворачивающейся в анклаве гуманитарной катастрофы была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, а также освобождения заложников.
Собеседники также уделили большое внимание перспективам возобновления мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания "горячей фазы" конфликта. Обе стороны подтвердили безальтернативность двугосударственного решения, предполагающего создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
Кроме того, были обсуждены вопросы общего положения в регионе Ближнего Востока, включая рост напряженности между Израилем и Ливаном, произвольные израильские атаки по территории Сирии, а также нестабильность в Красном море.
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