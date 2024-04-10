В Британии рассматривают возможность ограничить покупку смартфонов лицам, не достигшим 16 лет

Guardian: Британские власти рассматривают запрет на продажу смартфонов детям до 16 лет

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Британские власти изучают возможность введения ограничений на продажу смартфонов несовершеннолетним. Согласно данным, опубликованным в газете Guardian, министры рассматривают такую меру в связи с тем, что, по результатам ряда опросов общественного мнения, значительная часть населения поддерживает подобные ограничения.

Фото: Pexels by Polina Zimmerman is licensed under CC0

В частности, благотворительная организация Parentkind провела опрос среди 2496 родителей в Англии, в ходе которого 58% респондентов высказались за введение запрета на продажу смартфонов лицам моложе 16 лет.