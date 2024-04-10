Президент Турции пообещал лидеру ХАМАС, что Нетаньяху ответит за свои преступления

Эрдоган: Израиль ответит перед ХАМАС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль обязательно понесет ответственность в суде за совершенные им преступления против человечности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Это заявление турецкого лидера прозвучало на фоне трагической гибели трех сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара в секторе Газа.

Сам Хания, комментируя эту утрату, подчеркнул, что она не повлияет на требования его движения о прекращении огня. Он также отметил, что за годы противостояния с Израилем погибло около 60 его родственников.

Ранее Эрдоган неоднократно резко критиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, называя его "палачом" и "убийцей", обвиняя в организации геноцида в секторе Газа с целью продления своей политической карьеры и ухода от судебного преследования в Израиле. При этом Турция отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.