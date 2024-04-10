Президент Турции пообещал лидеру ХАМАС, что Нетаньяху ответит за свои преступления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль обязательно понесет ответственность в суде за совершенные им преступления против человечности.
Это заявление турецкого лидера прозвучало на фоне трагической гибели трех сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара в секторе Газа.
Сам Хания, комментируя эту утрату, подчеркнул, что она не повлияет на требования его движения о прекращении огня. Он также отметил, что за годы противостояния с Израилем погибло около 60 его родственников.
Ранее Эрдоган неоднократно резко критиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, называя его "палачом" и "убийцей", обвиняя в организации геноцида в секторе Газа с целью продления своей политической карьеры и ухода от судебного преследования в Израиле. При этом Турция отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.