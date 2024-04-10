Во Франции на заводе, который занимался производством биотоплива, произошел взрыв

В южной части Франции произошли взрыв и возгорание на заводе, специализирующемся на производстве биотоплива

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Телеканал BFMTV сообщил о сильном взрыве и пожаре на предприятии в городе Сет на юге Франции, в результате пострадал один человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Согласно сообщению телеканала, на предприятии Saipol произошел взрыв. Это предприятие подпадает под действие европейской директивы SEVESO, направленной на предотвращение и контроль над природными и техногенными катастрофами, как уточняется в коммюнике префектуры Эро.

Сотрудник завода тяжело пострадал и был эвакуирован на вертолёте в критическом состоянии.

Судя по телевизионным кадрам, небо наполнили клубы чёрного дыма от пожара, который теперь ликвидирован.

Завод производит биотопливо, это не представляет опасности для местного населения, как было добавлено в администрации префектуры.