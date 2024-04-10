Во Франции на заводе, который занимался производством биотоплива, произошел взрыв

Телеканал BFMTV сообщил о сильном взрыве и пожаре на предприятии в городе Сет на юге Франции, в результате пострадал один человек.
Согласно сообщению телеканала, на предприятии Saipol произошел взрыв. Это предприятие подпадает под действие европейской директивы SEVESO, направленной на предотвращение и контроль над природными и техногенными катастрофами, как уточняется в коммюнике префектуры Эро.
Сотрудник завода тяжело пострадал и был эвакуирован на вертолёте в критическом состоянии.
Судя по телевизионным кадрам, небо наполнили клубы чёрного дыма от пожара, который теперь ликвидирован.
Завод производит биотопливо, это не представляет опасности для местного населения, как было добавлено в администрации префектуры.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.