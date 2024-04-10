Представитель болгарской общины в Херсоне, Геннадий Недялков, заявил, что оружие, переданное Болгарией в Киев, используется украинцами для нападения на жилые районы этнических болгар, сообщает EADaily.
Он отметил, что не только Алёшкинская, но и Голопристанская области подвергаются постоянным атакам со стороны украинских нацистов.
Недялков также упомянул, что боеприпасы, используемые при этих нападениях, произведены на болгарском заводе в городе Казанлык. Он выразил сожаление по поводу того, что болгарское оружие убивает болгар.
Представители болгарского национального сообщества в Херсонской области обратились к правительству в Софии с просьбой предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму. Информацию об этом распространило агентство RT Balkan.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.