Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал внешнюю политику Европейского союза, обвинив его в следовании в фарватере США и стремлении к развязыванию Третьей мировой войны.
По мнению Филиппо, ЕС, находящийся под влиянием "глубинного американского государства", открыто заявляет о желании втянуть Европу в глобальный военный конфликт. Он призвал прекратить эскалацию, прекратить поставки оружия и финансовую помощь Украине, а также отменить "идиотские" антироссийские санкции, вместо этого начав мирные переговоры.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия". Для усиления оборонных возможностей ЕС он допустил возможность привлечения совместных долговых обязательств стран-членов.
В то же время Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, в то время как Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Россия считает, что в настоящее время возможно достижение целей специальной военной операции только военным путем, поскольку предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока нет.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.