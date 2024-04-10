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Французский политик обвинил ЕС в втягивании Европы в третью мировую

Флориан Филиппо обвинил ЕС в слепой верности политике США и стремлении развязать новый мировой конфликт

1:12
Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал внешнюю политику Европейского союза, обвинив его в следовании в фарватере США и стремлении к развязыванию Третьей мировой войны.

Флориан Филиппо обвинил ЕС в слепой верности политике США и стремлении развязать новый мировой конфликт
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению Филиппо, ЕС, находящийся под влиянием "глубинного американского государства", открыто заявляет о желании втянуть Европу в глобальный военный конфликт. Он призвал прекратить эскалацию, прекратить поставки оружия и финансовую помощь Украине, а также отменить "идиотские" антироссийские санкции, вместо этого начав мирные переговоры.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия". Для усиления оборонных возможностей ЕС он допустил возможность привлечения совместных долговых обязательств стран-членов.

В то же время Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, в то время как Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Россия считает, что в настоящее время возможно достижение целей специальной военной операции только военным путем, поскольку предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока нет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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