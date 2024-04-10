Президент США заявил о будущей отправке японского космонавта на Луну в совместной миссии Америки и Японии

Джо Байден: два японских астронавта примут участие в наших космических миссиях

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о расширении сотрудничества с Японией в космической сфере.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

В рамках этого взаимодействия двое японских астронавтов примут участие в будущих миссиях НАСА, в том числе один из них станет первым представителем неамериканского государства, которому предстоит высадиться на Луну.

Байден сделал это заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.