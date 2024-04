Президент США заявил о будущей отправке японского космонавта на Луну в совместной миссии Америки и Японии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о расширении сотрудничества с Японией в космической сфере.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States