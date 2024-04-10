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В США обличили Киев в нецелевом использовании выделенных средств

1:12
Мир

Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл высказал обеспокоенность относительно использования украинскими чиновниками финансовой помощи, предоставляемой США. По его словам, представители украинского правительства приобретают недвижимость за рубежом, вместо того, чтобы расходовать средства на нужды страны.

В США обличили Киев в нецелевом использовании выделенных средств
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Табервилл подчеркнул, что США тратят огромные суммы денег, занимая и печатая миллионы долларов в минуту. При этом он считает, что предоставление дополнительной финансовой помощи Украине будет пустой тратой средств, поскольку украинские чиновники уже успели приобрести множество домов по всему миру.

Кроме того, сенатор выступил против вступления Украины в НАТО, полагая, что это приведет к глобальным катастрофическим последствиям.

Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, появляются регулярно. Так, в январе Минобороны Украины расторгло контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. Кроме того, СБУ задержала полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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