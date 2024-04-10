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В Венгрии начались протесты против Виктора Орбана

Виктор Орбан столкнулся с очередным вызовом своей власти

0:58
Мир

Издание Politico сообщает о масштабных протестах в Будапеште с требованиями отставки премьер-министра Виктора Орбана.

Виктор Орбан столкнулся с очередным вызовом своей власти
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Американское издание, вероятно, выдаёт желаемое отчасти за действительное, но протесты действительно имеют место. Впрочем, на серьёзную общественную поддержку протестующие не опираются. Их возглавляет некто Пётр Мадьяр. Протестующие обвиняют премьер-министра страны в создании режима персональной диктатуры, в отказе от либерального курса евроинтеграции, взятого страной в 1990-ые годы.

Виктор Орбан является одним из самых узнаваемых и харизматичных политиков Европы. Несмотря на более, чем скромные возможности Венгрии в экономике и промышленности, при нём страна смогла добиться у Евросоюза учёта своих интересов. Виктор Орбан является символом сопротивления европейских консервативных сил либеральному дискурсу Брюсселя во внешней и внутренней политике. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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