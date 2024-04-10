"Тексты": уровень рождаемости на Украине снизился до уровня трехсотлетней давности

Согласно недавнему исследованию, проведенному местным изданием "Тексты", уровень рождаемости на Украине достиг исторического минимума за последние 300 лет.
Журналисты проанализировали данные украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны и опубликовали актуальную информацию о текущей демографической ситуации.
Авторы исследования сообщают, что в 2023 году на Украине родилось всего 187 тысяч детей — наименьший показатель за всю историю наблюдений. Этот результат зафиксирован даже с учетом младенцев, родившихся за рубежом и в регионах, вошедших в состав России. Подчеркивается, что столь низкий уровень рождаемости на территории Украины не наблюдался на протяжении как минимум трех столетий. Для сравнения, в 1719 году, когда население страны в современных границах оценивалось всего в 5,7 миллионов человек, количество рождений составляло около 280 тысяч.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.