"Тексты": уровень рождаемости на Украине снизился до уровня трехсотлетней давности

Украина столкнулась с рекордным падением рождаемости

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Согласно недавнему исследованию, проведенному местным изданием "Тексты", уровень рождаемости на Украине достиг исторического минимума за последние 300 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Журналисты проанализировали данные украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны и опубликовали актуальную информацию о текущей демографической ситуации.

Авторы исследования сообщают, что в 2023 году на Украине родилось всего 187 тысяч детей — наименьший показатель за всю историю наблюдений. Этот результат зафиксирован даже с учетом младенцев, родившихся за рубежом и в регионах, вошедших в состав России. Подчеркивается, что столь низкий уровень рождаемости на территории Украины не наблюдался на протяжении как минимум трех столетий. Для сравнения, в 1719 году, когда население страны в современных границах оценивалось всего в 5,7 миллионов человек, количество рождений составляло около 280 тысяч.