Global Times: КНР и РФ посылают отчетливый сигнал США

GT: КНР решительно поддерживает РФ несмотря на США

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Global Times: Китай решительно настроен на углубление партнерства с Россией, несмотря на давление Запада. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине свидетельствует о том, что Поднебесная намерена развивать свое стратегическое партнерство с Москвой.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Китайские аналитики отмечают, что это событие посылает мощный сигнал о решимости Китая укреплять сотрудничество с Россией.

Сотрудничество двух стран играет ключевую роль в поддержании глобального стратегического баланса и продвижении концепции многополярного мира, которая является антитезой существующей однополярности, где доминируют США.

В ходе визита в Пекин Сергей Лавров подчеркнул, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня благодаря усилиям лидеров государств. Он также отметил, что близость или совпадение подходов двух стран к решению ключевых проблем современности создают основу для укрепления их стратегической координации на мировой арене.