Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" готова отменить законопроект об иностранных агентах, если будет обнаружен хотя бы один пункт, отсутствующий в аналогичных законах западных стран, но присутствующий в российском, сообщил исполнительный секретарь партии, депутат Мамука Мдинарадзе.
Мдинарадзе заявил, что если кто-то обнаружит в их законопроекте любой пункт, который совпадает с российским и отсутствует в европейском или американском законе, они готовы немедленно отозвать законопроект. Он подчеркнул, что требование заполнения декларации соответствует американскому, канадскому, украинскому и другим законам.
Ранее партия "Грузинская мечта" повторно представила в парламенте законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в марте прошлого года. В новой версии законопроекта под названием "О прозрачности иностранного влияния" термин "агент иностранного влияния" был заменен на "организация, проводящая интересы иностранной силы", при этом остальное содержание законопроекта осталось без изменений. В Тбилиси уже начались регулярные акции протеста с требованием отменить законопроект. Протестующие утверждают, что законопроект является копией российского.
Мдинарадзе считает, что граждане, протестующие против законопроекта, не читали его и безосновательно утверждают, что он является копией российского.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, которые были разгонены полицией с использованием слезоточивого газа и водометов. Согласно данным МВД, было задержано 133 человека. Впоследствии власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.