Секретарь правящей грузинской партии "Грузинская Мечта" Мдинарадзе заявил, что правительство отменит закон об иноагентах если будет подтверждена его аналогия с законом РФ

Мдинарадзе: мы отменим законопроект об иногагентах если будет подтверждена его схожесть с законом РФ

1:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" готова отменить законопроект об иностранных агентах, если будет обнаружен хотя бы один пункт, отсутствующий в аналогичных законах западных стран, но присутствующий в российском, сообщил исполнительный секретарь партии, депутат Мамука Мдинарадзе.

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Мдинарадзе заявил, что если кто-то обнаружит в их законопроекте любой пункт, который совпадает с российским и отсутствует в европейском или американском законе, они готовы немедленно отозвать законопроект. Он подчеркнул, что требование заполнения декларации соответствует американскому, канадскому, украинскому и другим законам.

Ранее партия "Грузинская мечта" повторно представила в парламенте законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в марте прошлого года. В новой версии законопроекта под названием "О прозрачности иностранного влияния" термин "агент иностранного влияния" был заменен на "организация, проводящая интересы иностранной силы", при этом остальное содержание законопроекта осталось без изменений. В Тбилиси уже начались регулярные акции протеста с требованием отменить законопроект. Протестующие утверждают, что законопроект является копией российского.

Мдинарадзе считает, что граждане, протестующие против законопроекта, не читали его и безосновательно утверждают, что он является копией российского.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, которые были разгонены полицией с использованием слезоточивого газа и водометов. Согласно данным МВД, было задержано 133 человека. Впоследствии власти Грузии отозвали законопроект из парламента.