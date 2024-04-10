В НАТО обеспокоены возможностью ВС РФ продолжить наступление на Украине

Столтенберг: промедление в помощи ВСУ позволяет России наступать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность своевременных поставок военной помощи Украине. Он отметил, что любое промедление в финансировании или поставках может иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя.

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Столтенберг заявил, что задержка в поставках систем ПВО увеличит интенсивность ракетных обстрелов со стороны России, а недостаток боеприпасов у Украины позволит российским войскам продолжить наступление. Он призвал союзников по НАТО продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, включая поставки вооружений и военной техники.