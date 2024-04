В НАТО обеспокоены возможностью ВС РФ продолжить наступление на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность своевременных поставок военной помощи Украине. Он отметил, что любое промедление в финансировании или поставках может иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark