В НАТО обеспокоены возможностью ВС РФ продолжить наступление на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность своевременных поставок военной помощи Украине. Он отметил, что любое промедление в финансировании или поставках может иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя.
Столтенберг заявил, что задержка в поставках систем ПВО увеличит интенсивность ракетных обстрелов со стороны России, а недостаток боеприпасов у Украины позволит российским войскам продолжить наступление. Он призвал союзников по НАТО продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, включая поставки вооружений и военной техники.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.