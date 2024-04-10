Минобороны Литвы считает, что НАТО нельзя терять ни минуты, чтобы догнать военно-промышленный комплекс России

Министр обороны Литвы: Чтобы сравняться с Россией, НАТО нужно нарастить военное производство

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Для того, чтобы Североатлантический альянс смог догнать военно-промышленный комплекс Российской Федерации, ему нельзя тратить время. Таким мнением поделился министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Его слова цитирует Bloomberg.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Keith Anderson

Также глава Минобороны Литвы советует государствам, входящим в НАТО, нарастить расходы на оборону хотя бы до двух процентов ВВП.

Касчюнас же рассказал, что планирует добиться увеличения трат республики на оборону до 3,2 процента ВВП. Для этого власти в апреле рассмотрят возможность введения дополнительных налогов.

Россия же доказала, что имеет возможность оперативно нарастить производство продукции военного назначения при необходимости, пишет ТАСС.