Минобороны Литвы считает, что НАТО нельзя терять ни минуты, чтобы догнать военно-промышленный комплекс России

Для того, чтобы Североатлантический альянс смог догнать военно-промышленный комплекс Российской Федерации, ему нельзя тратить время. Таким мнением поделился министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Его слова цитирует Bloomberg.
Также глава Минобороны Литвы советует государствам, входящим в НАТО, нарастить расходы на оборону хотя бы до двух процентов ВВП.
Касчюнас же рассказал, что планирует добиться увеличения трат республики на оборону до 3,2 процента ВВП. Для этого власти в апреле рассмотрят возможность введения дополнительных налогов.
Россия же доказала, что имеет возможность оперативно нарастить производство продукции военного назначения при необходимости, пишет ТАСС.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.