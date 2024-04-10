Зеленский подверг критике Олафа Шольца из-за отказа в поставке дальнобойных ракет Украине

Politico: Зеленский обрушился с критикой на Шольца из-за ракет Taurus

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Владимир Зеленский, президент Украины, подверг критике решение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. сообщает Politico.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью медиахолдингу Axel Springer Зеленский выразил свое недоумение по поводу позиции Шольца, который, по его мнению, считает эти ракеты единственным мощным оружием, имеющимся в распоряжении Германии.

Зеленский не согласен с тем, что Шольц рассматривает ракеты Taurus как инструмент сдерживания потенциального ядерного конфликта. Он подчеркнул, что в случае ядерной войны никакие ракеты не смогут обеспечить защиту.

Ранее Шольц неоднократно заявлял о своем отказе поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, включая ракеты Taurus, даже несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции. Он настаивает на том, что применение таких систем требует участия немецких военных, что неприемлемо для Германии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выражал разочарование в связи с реакцией Берлина на запросы о поставках ракет Taurus. Он отмечал, что каждый раз получает "раздраженные замечания" от Германии по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения об обсуждении использования ракет Taurus против Крыма, заявил, что западное вооружение не изменит ситуацию на поле боя.