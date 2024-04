Зеленский подверг критике Олафа Шольца из-за отказа в поставке дальнобойных ракет Украине

Your browser does not support the audio element.

Владимир Зеленский, президент Украины, подверг критике решение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. сообщает Politico.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication