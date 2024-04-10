Punchbowl News: Конгресс США не может прийти к единому мнению о использовании замороженных активов РФ

PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, который наделил бы президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы России и использовать их на нужды Киева.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Однако, как сообщает издание Punchbowl News, его идея не пользуется популярностью среди республиканских конгрессменов.

Согласно источнику, предложения Джонсона по предоставлению помощи Украине, включая акт REPO и отмену введенного Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт СПГ, не находят поддержки у его однопартийцев. Джонсон рассчитывает, что возможность конфискации российских активов поможет убедить скептиков в рядах Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины.

Тем не менее, вероятность принятия законопроекта, который совместит помощь Киеву и меры по защите границ, крайне мала. Украинский вопрос остается одним из наиболее острых в повестке дня Конгресса. Сенат одобрил запрос Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи Украине, но документ застрял в Палате представителей из-за нежелания спикера Джонсона выносить его на обсуждение.

Россия резко осуждает заморозку своих активов на Западе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Москва будет отвечать в случае конфискации этих средств, и у нее "тоже есть возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России и которые были заморожены".