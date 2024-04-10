Punchbowl News: Конгресс США не может прийти к единому мнению о использовании замороженных активов РФ

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил интегрировать пакет помощи Украине с законопроектом REPO, который наделил бы президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы России и использовать их на нужды Киева.
Однако, как сообщает издание Punchbowl News, его идея не пользуется популярностью среди республиканских конгрессменов.
Согласно источнику, предложения Джонсона по предоставлению помощи Украине, включая акт REPO и отмену введенного Байденом запрета на выдачу лицензий на экспорт СПГ, не находят поддержки у его однопартийцев. Джонсон рассчитывает, что возможность конфискации российских активов поможет убедить скептиков в рядах Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины.
Тем не менее, вероятность принятия законопроекта, который совместит помощь Киеву и меры по защите границ, крайне мала. Украинский вопрос остается одним из наиболее острых в повестке дня Конгресса. Сенат одобрил запрос Байдена на финансирование целей национальной безопасности, включая более 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи Украине, но документ застрял в Палате представителей из-за нежелания спикера Джонсона выносить его на обсуждение.
Россия резко осуждает заморозку своих активов на Западе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Москва будет отвечать в случае конфискации этих средств, и у нее "тоже есть возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в России и которые были заморожены".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.