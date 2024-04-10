Педро Санчес, который является представителем правительства Испании и премьер-министром, считает, что нужно увеличить поддержку Киеву, чтобы Украина не начала отступать уже весной этого года.
На выступлении в Конгрессе Испании Санчес заявил, что РФ еще не одержали победу в конфликте, но и не проигрывают. Премьер сказал, что есть основания считать, что без увеличения поддержки Украины, Владимира Зеленского, фронт может смеситься уже этой весной, и не в пользу Киева.
Санчес сказал, что Испания решила поддержать новую программу по развитию безопасности и укреплению промышленности Европы. Главной задачей является не расширение и усиление конфликта или становление экономики европейских стран военной. Это необходимо для усиления потенциала сдерживания. Чтобы добиться уважения.
Премьер также заверил, что выступает за то, чтобы не происходила словесная эскалация конфликта между Киевом и Москвой.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.