Педро Санчес думает, что если не увеличить помощь Украине, возможно, придется отступать этой весной

Санчес считает, что без увеличения помощи Киеву, ВСУ придется отступать весной

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Педро Санчес, который является представителем правительства Испании и премьер-министром, считает, что нужно увеличить поддержку Киеву, чтобы Украина не начала отступать уже весной этого года.

Фото: lamoncloa.gob.es by Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa is licensed under Creative Commons CC0 License

На выступлении в Конгрессе Испании Санчес заявил, что РФ еще не одержали победу в конфликте, но и не проигрывают. Премьер сказал, что есть основания считать, что без увеличения поддержки Украины, Владимира Зеленского, фронт может смеситься уже этой весной, и не в пользу Киева.

Санчес сказал, что Испания решила поддержать новую программу по развитию безопасности и укреплению промышленности Европы. Главной задачей является не расширение и усиление конфликта или становление экономики европейских стран военной. Это необходимо для усиления потенциала сдерживания. Чтобы добиться уважения.

Премьер также заверил, что выступает за то, чтобы не происходила словесная эскалация конфликта между Киевом и Москвой.