"Нет никаких оправданий": Байден подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден высказал резкую критику в адрес Израиля за действия в секторе Газа, назвав подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху ошибочным.
В интервью испаноязычному телеканалу Univision он заявил, что считает его действия ошибкой.
"Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины, которые не были похожи на конвой были атакованы беспилотниками", — приводит перевод высказываний лидера США телеканал CNN.
Байден также призвал к прекращению огня и обеспечению доступа к продовольствию и медикаментам для жителей Газы в течение следующих шести — восьми недель.
Он отметил, что многие страны, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию, готовы поставлять гуманитарную помощь.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.