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"Нет никаких оправданий": Байден подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа

Президент США Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа

0:48
Мир

Президент США Джо Байден высказал резкую критику в адрес Израиля за действия в секторе Газа, назвав подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху ошибочным.

Президент США Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью испаноязычному телеканалу Univision он заявил, что считает его действия ошибкой.

"Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины, которые не были похожи на конвой были атакованы беспилотниками", — приводит перевод высказываний лидера США телеканал CNN.

Байден также призвал к прекращению огня и обеспечению доступа к продовольствию и медикаментам для жителей Газы в течение следующих шести — восьми недель.

Он отметил, что многие страны, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию, готовы поставлять гуманитарную помощь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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