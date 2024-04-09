"Сам я ему не звонил": Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью для издания Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину и он готов провести с ним переговоры.
"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", — сказал украинский президент.
Он также подчеркнул, что готов с интересом выслушать американского политика, если у него "действительно" есть собственный подход к быстрому завершению конфликта.
Однако президент Украины отклонил вариант отказа от территорий, о котором упоминалось в статье Washington Post, назвав его примитивным.
Напомним, что ранее сам Трамп неоднократно заявлял о готовности прекратить украинский конфликт в случае своей победы на президентских выборах в США.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.