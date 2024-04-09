"Сам я ему не звонил": Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом

Зеленский: Киев пригласил Трампа посетить Украину

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью для издания Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину и он готов провести с ним переговоры.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", — сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что готов с интересом выслушать американского политика, если у него "действительно" есть собственный подход к быстрому завершению конфликта.

Однако президент Украины отклонил вариант отказа от территорий, о котором упоминалось в статье Washington Post, назвав его примитивным.

Напомним, что ранее сам Трамп неоднократно заявлял о готовности прекратить украинский конфликт в случае своей победы на президентских выборах в США.