В США заявили о помощи, оказываемой Китаем России в связи с СВО

Администрация США пока не располагает доказательствами того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, Салливан подчеркнул, что Вашингтон не видит свидетельств такой помощи. Вместе с тем, он выразил озабоченность в связи с вкладом Китая в работу российского военно-промышленного комплекса.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.