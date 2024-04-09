В США заявили о помощи, оказываемой Китаем России в связи с СВО

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Салливан: КНР помогает РФ в военно-промышленном комплексе

0:36
Мир

Администрация США пока не располагает доказательствами того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан: КНР помогает РФ в военно-промышленном комплексе
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, Салливан подчеркнул, что Вашингтон не видит свидетельств такой помощи. Вместе с тем, он выразил озабоченность в связи с вкладом Китая в работу российского военно-промышленного комплекса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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