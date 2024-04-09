Министр торговли Турции Омер Бола: возможно введение новых ограничений в отношении Израиля

Турция готовится к новым ограничениям на экспорт в Израиль

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Турецкие власти рассматривают возможность введения новых ограничений на экспорт в Израиль, о чем сообщил министр торговли Омер Болат. По его словам, решение будет принято в зависимости от развития ситуации.

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Болат подчеркнул, что для Турции важно прекращение насилия в Секторе Газа. В качестве предупреждения Израилю Турция ввела ограничения на экспорт 54 категорий товаров, которые, по мнению Анкары, имеют важное значение для еврейского государства.

Кроме того, министр опроверг утверждения о поставках Турцией авиационного топлива для военных самолетов Израиля. Ранее с аналогичным заявлением выступил Центр по противодействию дезинформации при администрации президента Турции.