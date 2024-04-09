Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая помощь утопленному телефону в домашних условиях
Как наточить лопату
Как вернуть здоровье ногтям: спасательные методы против ломкости
Как приготовить смузи со вкусом овсяного печенья
Двукратная чемпионка ОИ Зайцева уверена в прекрасных перспективах российских биатлонистов на Играх в случае допуска
Кинологи ответили, чему мы можем научиться у своих собак
Общественный деятель Михаил Зыгарь* объявлен в розыск
Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии
В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО
На Западе заявляют об ухудшающемся с каждым днем положении ВСУ без помощи США

The Washington Post: ВСУ без помощи США терпят крах

Мир

Без поддержки США положение Вооруженных сил Украины ухудшается с каждым днем, сообщает The Washington Post. Журналисты издания подчеркивают, что промедление с предоставлением помощи Украине усложняет ее положение и уменьшает шансы на благоприятный исход конфликта, даже если помощь в конечном итоге будет оказана.

The Washington Post: ВСУ без помощи США терпят крах
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Украинская сторона нуждается в различных видах боеприпасов и вооружений для противодействия российским войскам, активно применяющим планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.

В настоящее время в Конгрессе США нет единства по вопросу продолжения финансирования конфликта на Украине. Некоторые республиканские конгрессмены резко выступают против такой политики и требуют прекратить помощь Украине.

Палата представителей и Сенат США возобновили работу на этой неделе после очередного перерыва. В планах Конгресса — обсуждение помощи Украине, продолжение процедуры импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, запрет на работу социальной сети TikTok и другие инициативы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Общественный деятель Михаил Зыгарь* объявлен в розыск
Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии
В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО
Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом
Ошибки водителей, из-за которых приходится часто менять щётки стеклоочистителя
Искусственный интеллект теперь может находить тромбы в легких
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз
Экономист Щербаченко: курс валют до майских праздников будет стабильным
НАТО создает штаб войск в максимальной близости к границам РФ
Меню для гипертоников: 4 необходимых продукта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников