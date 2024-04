На Западе заявляют об ухудшающемся с каждым днем положении ВСУ без помощи США

Без поддержки США положение Вооруженных сил Украины ухудшается с каждым днем, сообщает The Washington Post. Журналисты издания подчеркивают, что промедление с предоставлением помощи Украине усложняет ее положение и уменьшает шансы на благоприятный исход конфликта, даже если помощь в конечном итоге будет оказана.

