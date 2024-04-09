На Западе заявляют об ухудшающемся с каждым днем положении ВСУ без помощи США

The Washington Post: ВСУ без помощи США терпят крах

Без поддержки США положение Вооруженных сил Украины ухудшается с каждым днем, сообщает The Washington Post. Журналисты издания подчеркивают, что промедление с предоставлением помощи Украине усложняет ее положение и уменьшает шансы на благоприятный исход конфликта, даже если помощь в конечном итоге будет оказана.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Украинская сторона нуждается в различных видах боеприпасов и вооружений для противодействия российским войскам, активно применяющим планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.

В настоящее время в Конгрессе США нет единства по вопросу продолжения финансирования конфликта на Украине. Некоторые республиканские конгрессмены резко выступают против такой политики и требуют прекратить помощь Украине.

Палата представителей и Сенат США возобновили работу на этой неделе после очередного перерыва. В планах Конгресса — обсуждение помощи Украине, продолжение процедуры импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, запрет на работу социальной сети TikTok и другие инициативы.