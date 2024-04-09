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Эксперты Foreign Policy оценили эффективность дешевых FPV-дронов, которые использует ВСУ

Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии

1:29
Мир

Согласно информации, представленной в издании Foreign Policy, эффективность дешевых украинских FPV-дронов, используемых ВСУ для компенсации нехватки артиллерийского вооружения, вызывает серьезные сомнения.

Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии
Фото: wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты сходятся во мнении, что данные беспилотные летательные аппараты не могут служить долгосрочным решением проблемы дефицита артиллерийских боеприпасов. Аналитики, наблюдающие за действиями украинских военных, отмечают неоднозначные результаты атак с применением таких дронов.

Украинская армия использует недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов, оснащенные дешевыми камерами. Это существенно затрудняет точность прицеливания в ночное время или при плохих погодных условиях, а также ограничивает возможности применения самодельных боеприпасов.

Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли оценил общую точность FPV-дронов менее чем в 50%. Один из анонимных украинских чиновников подчеркнул, что нельзя заменить мощный артиллерийский снаряд небольшим ручным оружием.

Издание полагает, что массовое использование дешевых беспилотников свидетельствует о том, что украинские военные вынуждены прибегать к все более отчаянным мерам, пытаясь создать импровизированное оружие для противодействия российскому наступлению. Однако эффективность таких действий в долгосрочной перспективе остается под вопросом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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