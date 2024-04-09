Эксперты Foreign Policy оценили эффективность дешевых FPV-дронов, которые использует ВСУ

Западные аналитики раскритиковали стратегию Украины по замене артиллерии

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Согласно информации, представленной в издании Foreign Policy, эффективность дешевых украинских FPV-дронов, используемых ВСУ для компенсации нехватки артиллерийского вооружения, вызывает серьезные сомнения.

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Эксперты сходятся во мнении, что данные беспилотные летательные аппараты не могут служить долгосрочным решением проблемы дефицита артиллерийских боеприпасов. Аналитики, наблюдающие за действиями украинских военных, отмечают неоднозначные результаты атак с применением таких дронов.

Украинская армия использует недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов, оснащенные дешевыми камерами. Это существенно затрудняет точность прицеливания в ночное время или при плохих погодных условиях, а также ограничивает возможности применения самодельных боеприпасов.

Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли оценил общую точность FPV-дронов менее чем в 50%. Один из анонимных украинских чиновников подчеркнул, что нельзя заменить мощный артиллерийский снаряд небольшим ручным оружием.

Издание полагает, что массовое использование дешевых беспилотников свидетельствует о том, что украинские военные вынуждены прибегать к все более отчаянным мерам, пытаясь создать импровизированное оружие для противодействия российскому наступлению. Однако эффективность таких действий в долгосрочной перспективе остается под вопросом.