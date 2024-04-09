Согласно информации, представленной в издании Foreign Policy, эффективность дешевых украинских FPV-дронов, используемых ВСУ для компенсации нехватки артиллерийского вооружения, вызывает серьезные сомнения.
Эксперты сходятся во мнении, что данные беспилотные летательные аппараты не могут служить долгосрочным решением проблемы дефицита артиллерийских боеприпасов. Аналитики, наблюдающие за действиями украинских военных, отмечают неоднозначные результаты атак с применением таких дронов.
Украинская армия использует недорогие готовые дроны стоимостью около 400 долларов, оснащенные дешевыми камерами. Это существенно затрудняет точность прицеливания в ночное время или при плохих погодных условиях, а также ограничивает возможности применения самодельных боеприпасов.
Старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли оценил общую точность FPV-дронов менее чем в 50%. Один из анонимных украинских чиновников подчеркнул, что нельзя заменить мощный артиллерийский снаряд небольшим ручным оружием.
Издание полагает, что массовое использование дешевых беспилотников свидетельствует о том, что украинские военные вынуждены прибегать к все более отчаянным мерам, пытаясь создать импровизированное оружие для противодействия российскому наступлению. Однако эффективность таких действий в долгосрочной перспективе остается под вопросом.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.