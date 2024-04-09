Симонян заявил, что в Ереване не исключают возможность отказа от подписания мирных соглашений с Баку

Армения не исключает возможность отказа от мирных соглашений с Азербайджаном

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Ален Симонян, который является спикером парламента Армении, заявил, что Ереван не отрицает вероятный отказ от мирных соглашений с Баку, если обе страны не найдут компромисс по основным вопросам.

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Симонян сказал, что ни одна из частей территории, принадлежащих Армении, не подлежит дискуссии. Переговоры начались, организованы встречи рабочих групп, но это не значит, что Ереван уже готов подписать соглашения. Спикер допускает, что Армения и вовсе может отказаться от мирного соглашения, если не будет найден компромисс.

Как известно, ранее власти Еревана говорили о двух главных пунктах, из-за которых мир между Арменией и Азербайджаном остается нерешенным. Ереван надеется, что Баку согласится с Алма-Атинской декларацией 1991 года, в которой сказано, что территориальные границы времен СССР остаются государственными границами независимых стран. А также Ереван рассчитывает, что Азербайджан даст свободу коммуникациям в рамках независимости стран.