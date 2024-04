Закон об ужесточении правил мобилизации не станут показывать гражданам Украины до голосования в Раде

Олег Семинский, который является депутатом Рады в Украине, рассказал, что закон о новых, более жестких правилах призыва в ВСУ подготовлен к новому чтению, но он не будет показан украинцам до голосования.

