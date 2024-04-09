Закон об ужесточении правил мобилизации не станут показывать гражданам Украины до голосования в Раде

Закон о новых правилах мобилизации не покажут украинцам до голосования в Раде

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Олег Семинский, который является депутатом Рады в Украине, рассказал, что закон о новых, более жестких правилах призыва в ВСУ подготовлен к новому чтению, но он не будет показан украинцам до голосования.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Семинский считает, что опубликуют закон уже по завершении голосования в Раде за его окончательную форму. Но парламентарии будут давать комментарии о проведении планерных собраний, где будет обсуждаться законопроект.

Напомним вам, что ранее Ярослав Железняк, который является депутатом Рады, заявлял, что этот закон будет вынесен на голосование 11 апреля. Он говорил о том, что комитет закончил разрабатывать его окончательную версию со всеми правками.