Интересы украины в сельскохозяйственном секторе могут отойти на второй план ради вступления в ЕС

Politico: Возможным условием для вступления Украины в ЕС станет отказ от интересов в АПК

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Вступление Украины в Европейский союз может потребовать от нее пожертвовать интересами сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает издание Politico.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно публикации, если Украина хочет стать членом ЕС, ей, возможно, придется отодвинуть свой аграрный сектор на второй план. Подобная позиция объясняется необходимостью решения "неравенства" в торговом балансе между Украиной и странами Евросоюза.

Европарламентарий Анджей Галицкий, чьи поправки к ограничениям украинского сельскохозяйственного экспорта были поддержаны коллегами, отметил, что вводимые меры отвечают интересам Украины. Он пояснил, что они направлены не на полный запрет импорта, а на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции.

Издание указывает, что если разногласия по поводу экспорта сельхозпродукции сохраняются даже в условиях вооруженного конфликта, то преодоление этого препятствия может занять длительное время, а возможно, и вовсе не произойти.

В конце марта 2023 года пять стран ЕС, граничащих с Украиной, обратились к руководству Европейской комиссии с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом украинского зерна. В ответ Еврокомиссия ввела временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей в приграничных государствах. Однако в сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать эти ограничения, возложив на Украину обязанность по контролю за экспортом. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Словакия и Польша, приняли решение о продлении запрета в одностороннем порядке.