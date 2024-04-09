Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга
Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас
Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация
Ольга Бузова назвала измены крахом отношений
ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ
Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета
Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии
Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot
Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России
Интересы украины в сельскохозяйственном секторе могут отойти на второй план ради вступления в ЕС

Politico: Возможным условием для вступления Украины в ЕС станет отказ от интересов в АПК

1:40
Мир

Вступление Украины в Европейский союз может потребовать от нее пожертвовать интересами сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает издание Politico.

Politico: Возможным условием для вступления Украины в ЕС станет отказ от интересов в АПК
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно публикации, если Украина хочет стать членом ЕС, ей, возможно, придется отодвинуть свой аграрный сектор на второй план. Подобная позиция объясняется необходимостью решения "неравенства" в торговом балансе между Украиной и странами Евросоюза.

Европарламентарий Анджей Галицкий, чьи поправки к ограничениям украинского сельскохозяйственного экспорта были поддержаны коллегами, отметил, что вводимые меры отвечают интересам Украины. Он пояснил, что они направлены не на полный запрет импорта, а на защиту европейских фермеров от возросшей конкуренции.

Издание указывает, что если разногласия по поводу экспорта сельхозпродукции сохраняются даже в условиях вооруженного конфликта, то преодоление этого препятствия может занять длительное время, а возможно, и вовсе не произойти.

В конце марта 2023 года пять стран ЕС, граничащих с Украиной, обратились к руководству Европейской комиссии с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом украинского зерна. В ответ Еврокомиссия ввела временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей в приграничных государствах. Однако в сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать эти ограничения, возложив на Украину обязанность по контролю за экспортом. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Словакия и Польша, приняли решение о продлении запрета в одностороннем порядке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
В Самаре разработали и испытали топливозаправщик для спутников с ионным двигателем
В Оренбуржье затопило 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков
Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии
Можно ли обрабатывать деревья золой?
Певицу Леди Гагу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Турция собирается строить лунную станцию вместе с Китаем и Россией
Певицу Нюшу раскритиковали за откровенный топ на фоне слухов о разводе
Клубнично-персиковый смузи: как приготовить этот лёгкий напиток
Кинологи назвали самые милые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников