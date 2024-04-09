Боррель: мы больше не можем рассчитывать на американский "зонтик безопасности"

По словам главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, ЕС больше не может рассчитывать на американский "зонтик безопасности".
"Американский зонтик безопасности"защищал их во время и после холодной войны. Боррель заявил, что граждане ЕС должны понимать, что этот "зонтик" может быть не всегда на месте.
Глава евродипломатии также добавил, что Европейский союз больше не может зависеть в вопросах обеспечения своей безопасности от того, кто находится у власти в Вашингтоне. По его мнению, на следующем этапе развития Европе необходимо строить собственную совместную систему безопасности и обороны.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.