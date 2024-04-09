Боррель: мы больше не можем рассчитывать на американский "зонтик безопасности"

Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии

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По словам главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, ЕС больше не может рассчитывать на американский "зонтик безопасности".

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Американский зонтик безопасности"защищал их во время и после холодной войны. Боррель заявил, что граждане ЕС должны понимать, что этот "зонтик" может быть не всегда на месте.

Глава евродипломатии также добавил, что Европейский союз больше не может зависеть в вопросах обеспечения своей безопасности от того, кто находится у власти в Вашингтоне. По его мнению, на следующем этапе развития Европе необходимо строить собственную совместную систему безопасности и обороны.